أخبار مصرية

الرئيس السيسي: كنت هدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لو رفض الشعب الإصلاح الاقتصادى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 عن قبول أو رفض الشعب لهذه الإجراءات، متابعا: "قولت لو الشعب رفض المسار ده الحكومة تقدم الاستقالة في 2016.. وادعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة السبت.. شجاعة القرار ولا فضيلة القرار". 

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "أتصور الاتنين مع بعض.. شجاعة القرار وفضيلة القرار.. القرار بتحمي بيه أمة ومش بتحمي بيه نفسك.. يا تري كلنا مش عندنا الشجاعة دي.. هل عندنا الاستعداد لمجابهة دي.. ولا الإحراج ورد الفعل هيكون له تأثير مش كويس".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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