الرئيس السيسي: "الناس مكنتش مستحملة ومازالت رافضة أنها تقدم تضحيات من أجل الإصلاح"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المواطنين لا يرغبون في التنازل من أجل الإصلاح، متابعا: "الناس مكنتش مستحملة ومازالت رافضة أنها تقدم تضحيات في ضوء حالة العوز والفقر اللى عايشه لسنين".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "هل فيه أب جاءه قال لابنه متزعلش مني أنا جبت 4 عيال ومش قادر أصرف عليهم.. ولا بيقوله الدولة مش قادرة تأكلك.. هل بيقول سامحني لاني بحب العيال الكتير وخلفت كتير.. ولا بيقوله الدولة مش نافعة قوم هدها.. حتى الدولة بقت خصم.. ورأينا الدولة خصم في المسلسلات والدراما.. خصم في مواجهة التحديات التي تقابلها.. قدرة الدولة ومواردها لا تستطيع أن تلبي ده".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "طب حد يقولي العاصمة دي إيه.. واللى أنت قاعد فيه إيه.. إحنا عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة اللى عندنا.. من خلال الأفكار لتجاوز التحديات.. مثل مشكلة النظام الصحي نقوم نستهدف فيروس سي بس.. قوم استهدف قوائم الانتظار للعمليات الجراحية على سبيل المثال.. نفذنا مليون و400 ألف علاج لأمراض وجراحات متقدمة جدا.. لأن في الاستهداف ومسارنا في الحركة إيه.. الهدف استهداف حاجة بعينيها واخلصها".