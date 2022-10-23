الرئيس السيسي: الأسر المتواجدة في المستشفيات تساوي 50 % من الموجود على أرض الواقع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم الأسرة الموجودة في المستشفيات تساوي 50 % من الموجود على الواقع، متابعا: "محتاجين قد المستشفيات اللى موجودة دي.. طب ليه مش عملت.. ما قدرش.. طب اللى عاوزين تعرفوه.. طب لازم جهد وتضحية.. حجم الأطروحات أقل من حجم التحدى.. أنا بكلم المصريين البسطاء".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: "في كل أسرة عندها ثانوية عامة أو زواج بنت.. الأسر البسيطة.. بيروحوا عاملين حسابهم لحشد القوي من أجل مساعدة الابن على النجاح أو البنت على الزواج.. بيحصل تنازل عن بعض المطالب.. من أجل دعم نجاح الابن في الثانوية مثلا.. ونفس الكلام للبنت اللى هتتجوز.. يتنزلوا عن حاجات دي.. الكتلة اللى في مصر.. الكتلة الأغلبية في مصر من البسطاء.. ولن يتغير إلا بعمل تضحية ومستمرة".