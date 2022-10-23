الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي: الحوار الوطني هدفه الاستماع لجميع الآراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحوار الوطني هدفه الاستماع لجميع الآراء.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي أن محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تطلب دعما شعبيا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعد لتقديمها في ظل حالة العوز والفقر، معلقا: "بتتكلموا على 7 تريليون جنيه ما يوازى 350 مليار دولار اتصرف خلال 7 سنيين اللى فات.. فيه دول أقل مننا قد الرقم ده على الأقل.. ورقم متواضع جدا، والكلام اللى بقوله كل الوزراء اللى قدامكوا بيسمعوه مني".

أن محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تطلب دعما شعبيا ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعد لتقديمها في ظل حالة العوز والفقر، معلقا: "بتتكلموا على 7 تريليون جنيه ما يوازى 350 مليار دولار اتصرف خلال 7 سنيين اللى فات.. فيه دول أقل مننا قد الرقم ده على الأقل.. ورقم متواضع جدا، والكلام اللى بقوله كل الوزراء اللى قدامكوا بيسمعوه مني".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: " انتوا عايشين على دولة 7 % عبارة عن مستطيل من الأرض من أسوان لإسكندرية فيه 100 مليون و10 ملايين مركبة، بالعلم حجم الطرق لازم يحقق الحركة على هذا المستطيل بكفاءة وسهولة على مدار اليوم غير كده يبقا محققناش حاجة.

وتابع الرئيس: "كان لا بد حجم البنية الأساسية وشبكة الطرق تخدم على حركة المجتمع وتحسينها مش فقط الاستثمار وسهولة تداول السلع.. لا.. لصالح الناس اللى كانت موجودة وبتتعذب أثناء حركتها في أى محافظة، وأتصور إن ده اتحسن بشكل كبير ومستمرين فيه".

قال الرئيس: "إحنا بنعمل 21 ألف فصل ولكن محتاجين نعمل 60 ألف فصل مش لأن معندناش نعمل أكتر من 21 ألف".