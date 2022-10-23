غدا ..صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية بمحافظة أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - تستقبل محافظة أسيوط صباح غد الإثنين قافلة حماية اجتماعية يوفرها صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية في عدد من قرى ونجوع المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجا.

وسينفذ الصندوق من خلال القافلة عددا من أنشطة مبادراته للحماية الاجتماعية ومنها مبادرة دكان الفرحة ومبادرة بالهنا والشفا فضلا عن متابعة تجهيز المستشفيات العامة بأجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين وذلك على مدار ٤ أيام بالتنسيق مع محافظة أسيوط و بالتعاون مع جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري.

وسيعقد فريق عمل الصندوق مساء اليوم اجتماعا تنسيقيا مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال القافلة وتنظيم فعالياتها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه