”القوى العاملة”:انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، إنتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بزاوية صقر بمركز أبو المطامير وعقد الإختبار النهائى لـ 10 متدربات ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، فى تقريره المقدم للوزارة ، انه تم الانتهاء من الدورة التدريبية التى تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة وذلك فى إطار الخطة التدريبية للعام الجديد لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وخاصة فى القرى الأكثر إحتياجاً .

وأضاف مدير المديرية انه تم عقد الاختبار النهائي بالوحدة المتنقلة تحت إشراف رباب عبد الله مشرف التدريب بالوحدة ، وتم توجيه الشباب خلال الدورة للجهات التى يمكن ان تقدم لهم الدعم فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومنها جهاز تنمية المشروعات ، وتحديد الراغبين فى الحصول على فرص عمل منهم ومساعدتهم فى الحصول عليها بشركات القطاع الخاص والاستثمارى .