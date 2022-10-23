”القوى العاملة ”: تسليم شهادات تدريب على مهنة التفصيل والحياكة بالبحر الاحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الاحمر بشأن تسليم شهادات تدريب لخريجى وحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة لـ 10 متدربات ،بحضور صاحب النيافة الحبر الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، يصاحبه القمص مينا عزيز مسؤل العلاقات العامة بالايبارشية، والقمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر ،والقس بشير عزمى رئيس طائفة الانجليين بالبحر الاحمر .

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر ، انه استقبل بمكتبه وفد كنيسة البحر الاحمر ، وتسليم شهادات اتمام التدريب لخريجي التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمدينة الغردقة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة ومدتها 150 ساعة تدريبية حسب المنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بواسطة المدربين المعتمدين .