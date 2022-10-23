” قوى عاملة أسوان” تشارك في مبادرة وطنية لتمكين الفتيات..وجلسة بشأن”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان ، بشأن المشاركة فى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى " بقيادة المجلس القومى للأمومة والطفولة ، بالاضافة إلى قيام المديرية بتنفيذ أولى جلسات (أفلام درامية وثائقية -ديكودراما) للمرأة حيث تم عرض أفلام حول (قضايا العنف الأسري -ختان الإناث -التمييز بين الجنسين ) .

وقال أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان ، إن مبادرة "دوّي" هى مبادرة وطنية لخلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتغيير الطريقة التي يرى بها المجتمع الفتيات ويتحدثن عنهن ، تحت قيادة المجلس القومى للطفولة والأمومة بشراكة مع العديد من الجهات الحكومية .

وأضاف مدير المديرية ان إدارة المرأة والطفل ووحدة تشغيل المعاقين بالمديرية نفذت أولى جلسات "دوى" للأطفال بالمحافظة بإجمالي 100 طفل (50 فتاة -50 شاب ) من عمر 10- 18 سنة فى إطار تنفيذ مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال والذي تنفذه جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان برعاية وتمويل هيئة اليونسيف ، كما تم مناقشة موضوعات حول (سلامة الجسم -المهارات والتطلعات -الدعم والتشجيع -النظافة الشخصية ) كما تم توزيع تيشرتات للاطفال عليها لوجو المبادرة وشنط هدايا للاطفال.

وأشار مدير المديرية الى أن 80 سيدة ممثلة عن (المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة –والعاملات بالمديرية وديوان عام المحافظة - وحرفيات أسوان" شاركن في تنفيذ أولى جلسات (أفلام درامية وثائقية -ديكودراما) للمرأة حيث تم عرض أفلام حول (قضايا العنف الأسرى -ختان الإناث -التمييز بين الجنسين ) بقاعة المجلس التنفيذى بديوان محافظة أسوان ، بحضور سمير كامل المدير التنفيذى لجمعية المستقبل للتنمية بأسوان ، وهلال الدندراوى رئيس اتحاد عمال أسوان ، والشيخ محمود فخرى رئيس قسم الإرشاد بالاوقاف ، ونيافة الانبا اثناسيوس كنيسة أسوان .