السيسى: مجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مجابهة التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدل من التحرك فى مسارات الحلول الحاسمة، مؤكدا أنه من الضرورى دراسة البيئة ومناقشة حجم صلابة الدولة لتمرير المسار الاقتصادى.





وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أن الدولة فى 2015 رفعت جزء من الدعم عن الوقود، متابعا: "الناس قالت هو الرئيس السيسى بيغامر بشعبيته، وأنا كان تقديرى فى الوقت ده إن الرصيد الموجود يجب استثماره بشكل أكبر فى الإصلاح والبناء لأن الفرصة لن تتكرر". وتابع: "متخذ القرار يجب أن يكون منتبه ويعرف هو فين ويستفيد من الفرصة منين لبلده وشعبه وتقدمه واستقراراه، وإلا هتفوته الفرصة". وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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