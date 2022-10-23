بالأرقام.. طفرة اقتصادية مصرية ترد على الأكاذيب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديو جراف التالى، أبرز تلك الأرقام، التى تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، فى أولى جلسات المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رجال الحكومة، وخبراء الاقتصاد، المصريين والأجانب. الناتج المحلى يحقق أعلى نمو منذ 14 عاما من 2015 - 2022 ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 3.5% فى 2021 تحقيق أعلى قيمة للصادرات المصرية فى تاريخها بنسبة 65% زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى 4 آلاف دولار فى 2021 570 مليار جنيه مكاسب تراكمية فى الناتج المحلى الإجمالى بين 2020 - 2030 أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاما وانخفاض البطالة لـ7.4% فى 2021 زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية تحقيق فائض أولى رغم الصدمات الاقتصادية العالمية للعام الخامس تواليا تنفيذ مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه زيادة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية مضاعفة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم مضاعفة الإنفاق على الصحة 316% ليصبح 128.1 مليار جنيه خلال 2022 توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات بتكلفة 25 مليار جنيه إصدار 10 قوانين لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر استعادة الاستثمار الأجنبى المباشر لمعدلات ما قبل 2011 بـ8.9 مليار دولار فى 2022 المصدر: مجلس الوزراء إعداد: أحمد عبد الرؤوف

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