السيسى: قرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادى يحمى الأمة وليس النفس

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أنه فى نوفمبر 2016 كان موجود كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة وتم طرح عملية الإصلاح الاقتصادى وتعويم سعر الصرف، معقبا: "كل اللى كانوا قاعدين قالوا لا، قولتلهم العملية مش عافية إحنا بندردش عشان دى بلد، وقولت هنعدى بالقرار قناة ولكن لو اتأخرنا هيكون لازم نعدى بحر لا يمكن نعديه لو تأخرنا فى القرار، والحمد لله مشينا وربنا أراد لنا التوفيق".

وتابع: "كان فى سيناريو آخر لو الشعب رفض مسار الإصلاح الاقتصادى، قولت على طول الحكومة تقدم استقالتها الخميس وهادعو لانتخابات رئاسية مبكرة السبت.. شجاعة القرار ولا فضيلة القرار؟ أنا أتصور الاثنين مع بعض.. القرار يحمى أمة وليس النفس، هل عندنا شجاعة لمجابهة ده ولا الإحراج".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.