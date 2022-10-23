محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف الشوارع  بالطالبية وكرداسة والبدرشين 

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة الطرق بحى الطالبية، حيث تم استكمال أعمال التطوير والتوسعة للطرق، والتى ضمت إزالة التعديات والبروز والمخالفات بشارع مبارك، وتوسعته ليصل عرضه إلى 17 مترا، واستغلاله كمحور مرورى بعد تنفيذ تطوير شامل له من رصف للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة، ودعمة بأعمدة إنارة.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال إزالة التعديات بشوارع التربية والتعليم وعباد الله الصالحين، وفرد طبقة السن تمهيداً لرصف وتطوير الطريق ليكون شريانا مروريا جديدا بحى الطالبية.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية، بدءا من دائرى كفر غطاطى حتى شارع "رشاح عبد اللاه" بطول 3 كم، وعرض 30 مترا بمركز ومدينة كرداسة، والجارى تنفيذه من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.

وتابع محافظ الجيزة استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، وهو أحد الشوارع الهامة المدرجة فى خطة التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات بالمركز.