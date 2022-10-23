الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادى: نستهدف وضع دعائم وركائز لمسار الإصلاح

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أن الإصلاح يقوم على مؤسسات الدولة، متابعا: "لما أعمل إصلاح فى التعليم هيكون بالمدرسين"، مؤكدا أنه لا يمكن عمل مؤسسات أخرى من أجل تنفيذ الإصلاح.
وتابع: "سألت وزير الاتصالات الناس اللى عندنا بتشتغل وبتكسب كويس عددها كام فى دولة فيها 6 ملايين، أنا بتكلم عن مستوى من الأداء يقدر يحقق دخل من 10 إلى 20 ألف دولار شهريا، ولو فى دولة فيها 6 ملايين نسمة المفروض يكون 500 ألف شخص".
وأوضح أن ما يتم التحدث عنه سيكون دعائم وركائز لمسار الإصلاح، متابعا: "قلت لوزير الخارجية من 6 سنين عايزين نقلل العدد والمرتبات بصلى وقالى خير فى إيه!، قولتله إحنا بنتكلم عن حوكمة وإعادة تنظيم، وتم التخفيض 30% وتقليل المرتبات"، منوها بأن الجهاز الإدارى للدولة هو من سيقوم بالإصلاح، متابعا: "دى مصر إحنا".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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