السيسى: أنفقنا 7 تريليونات جنيه لبناء الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن محاصرة الضغوط الداخلية والخارجية كانت تتطلب دعما شعبيا قوية ومستمرا وتضحيات لم يكن الرأى العام مستعدا لتقديمها بفعل حالة الفقر والعوز التى يعيش فيها لسنوات طويلة.





وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أننا صرفنا 7 تريليونات جنيه خلال الفترة الماضية لبناء الدولة، متابعا: "الرقم ده يساوى موازنة دول على الأقل وليست محملة بديون".

وأوضح: "كل الوزراء قالوا إحنا حققنا كتير، وقولتلهم إحنا عايشين على دولة فيها 100 مليون نسمة وفيها 10 مليون مركبة، وحجم الطرق لازم يحقق الحركة بكفاءة وسهولة على مدار اليوم وغير كده يبقى محققناش حاجة، من أجل صالح الناس اللى كانت بتتعذب خلال الحركة".

وأشار إلى أن مصر فى حاجة إلى 60 ألف فصل دراسى كل عام والدولة تستطيع بناء 21 ألف فصل، لافتا إلى أن مصر تحتاج مستشفيات مثل الموجودة، متابعا: "عشان ده يتعمل كان لازم يكون فيه جهد وتنمية".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.