السيسى: نفذنا 40 مدينة جديدة أضافت 10 تريليونات جنيه لأصول الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس -خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لـ المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد- أن الأب الذى ينجب 5 أبناء، وتواجهه صعوبة فى الإنفاق عليهم، هل يقول لهم: "سامحونى أنا بحب العيال الكتير فجبت، ولا بيقولهم الدولة دى مش نافعة ومش قادرة تأكلك، قوم هدها".

وتابع أن "المسلسلات طلعت الدولة خصم فى مواجهة التحديات التى تقابلها، ومحدش قال أبدا إن قدرة الدولة المصرية بمواردها لا تستطيع أن تلبى ده، واحد يقولى أومال اللى أنت قاعد فيه ده إيه، والعاصمة اللى أنتم بتعملوها دى إيه".

وشدد على أن الدولة وضعت مسارات ذات فكر لتجاوز المشكلة التى تواجهنا وهى محدودية القدرات بالأفكار.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.