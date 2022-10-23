السيسى: من تحمل مسؤولية الدولة ومستقبلها يجب أن ينتبه لكل خطوة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن أى مسار اقتصادى أو حلول تطرح يجب أن يسأل متخذ القرار نفسه: هل البيئة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية تستطيع مساعدته فى تمرير المسار أم لا؟.





وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد، أنه يمكن وضع خرائط قوية ومهمة جدا، متابعا: "مش شجاعة قرار، القائمون على العمل فى الخمسين سنة الماضية كانوا يحسبون تكلفة القرار هتكون أكبر من العائد أم لا، تجربة 1977 كاشفة عندما تم رفع أسعار بعض السلع بقروش بسيطة وتم مواجهة القرار بفعل كان ثمنه أكبر عائد كبداية لطريق الإصلاح". وأوضح أن المسار الاقتصادى أو أى مسار آخر تحكمه عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار، وهذه هى فلسفة الحكم والمسؤولية، معقبا: "ممكن كلامى لا يؤخذ ولا يرد، لكن اللى اتحمل مسؤولية الدولة ومستقبلها يجب أن ينتبه لكل خطوة". وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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