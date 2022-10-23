جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك تحسنا فى حركة تنقل المواطنين بين المحافظات بشكل كبير، ومستمرون فى عملية التحسن، مضيفا: "إحنا بنعمل 21 ألف فصل، ولكن محتاجين 60 ألف فصل".





وأضاف -خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر الاقتصادى مصر 2022"، اليوم الأحد، "إحنا بنعمل 21 ألف فصل عشان إحنا معندناش نقدر نعمل أكتر من كده، وحجم الأسرة الموجود فى المستشفيات يساوى 50% من المطلوب، متابعا: "عايزين قد المستشفيات الموجودة". ونوه بأن الكتلة الغالبة فى مصر، ليست الكتلة الغنية، ولن يتغير الأمر إلا بعمل وتضحية مستمرة وفهم: "الناس مش مستحملة تقدم تضحيات فى ظل حالة الاقتصادية اللى عايشنها بقالها سنين". وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: حركة تنقل المواطنين تحسنت.. وبنعمل 21 ألف فصل مدرسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.