القوى العاملة بأسوان تشارك فى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن مبادرة "دوّى" هى مبادرة وطنية لخلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتغيير الطريقة التى يرى بها المجتمع الفتيات ويتحدثن عنهن، تحت قيادة المجلس القومى للطفولة والأمومة بشراكة مع العديد من الجهات الحكومية.

جاء ذلك فى تقرير تلقته وزارة القوى العاملة من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بشأن المشاركة فى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى".

وأضاف مدير المديرية أن إدارة المرأة والطفل ووحدة تشغيل المعاقين بالمديرية، نفذت أولى جلسات "دوى" للأطفال بالمحافظة بإجمالى 100 طفل (50 فتاة - 50 شابا) من عمر 10 - 18 سنة فى إطار تنفيذ مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال، والذى تنفذه جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان برعاية وتمويل هيئة اليونسيف.

كما تم مناقشة موضوعات حول (سلامة الجسم -المهارات والتطلعات - الدعم والتشجيع - النظافة الشخصية)، وتوزيع تيشرتات للأطفال عليها لوجو المبادرة وشنط هدايا للأطفال.

وأشار مدير المديرية إلى أن 80 سيدة ممثلة عن (المرأة من ذوات الإحتياجات الخاصة، والعاملات بالمديرية وديوان عام المحافظة، وحرفيات أسوان" شاركن فى تنفيذ أولى جلسات (أفلام درامية وثائقية - ديكودراما) للمرأة، حيث تم عرض أفلام حول قضايا العنف الأسر، وختان الإناث، والتمييز بين الجنسين، بقاعة المجلس التنفيذى بديوان محافظة أسوان، بحضور سمير كامل المدير التنفيذى لجمعية المستقبل للتنمية بأسوان، وهلال الدندراوى رئيس اتحاد عمال أسوان، ومحمود فخرى رئيس قسم الأرشاد بالأوقاف، ونيافة الأنبأ اثناسيوس، من كنسية أسوان.