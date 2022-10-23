مدبولى: أنشأنا 30 مدينة جديدة وأكثر من مليون وحدة سكنية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه فى المؤتمر الاقتصادى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن إجمالى المدن الذكية الجديدة فى مصر خلال السنوات الماضية وصل لـ 30، راعت توفير الخدمات بأعلى مستوى، وجميعها "مدن الجيل الرابع"، و"تم ويتم بناء أكثر من مليون وحدة سكنية".

ولفت إلى أن الدولة أنفقت 425 مليون جنيه استثمارات للقضاء على المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان الجديدة، تراعى فئات الشعب كافة، وتقيم مدنًا لمحدودى الدخل، ومتوسطى الدخل، وغيرهم.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك فى تمام الساعة 2:30 عصرا، على أن تبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".