جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه فى المؤتمر الاقتصادى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن إجمالى المدن الذكية الجديدة فى مصر خلال السنوات الماضية وصل لـ 30، راعت توفير الخدمات بأعلى مستوى، وجميعها "مدن الجيل الرابع"، و"تم ويتم بناء أكثر من مليون وحدة سكنية".
ولفت إلى أن الدولة أنفقت 425 مليون جنيه استثمارات للقضاء على المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان الجديدة، تراعى فئات الشعب كافة، وتقيم مدنًا لمحدودى الدخل، ومتوسطى الدخل، وغيرهم.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك فى تمام الساعة 2:30 عصرا، على أن تبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: أنشأنا 30 مدينة جديدة وأكثر من مليون وحدة سكنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.