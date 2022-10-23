جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن كل المقترحات فى المؤتمر الاقتصادى سيتم العمل على المفيد منها، لافتا إلى إطلاق حوار وطنى منذ رمضان الماضى من أجل الاستماع لبعضنا البعض.





وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، اليوم الأحد: "أنا عايز أتكلم معاكم كلام كتير بفكر فيه كإنسان وليس كرئيس فى ظل تجربة حياتى، واللى كان فيه قراءة معينة تجاه الواقع الذى تقابله مصر". وأوضح أنه كان واضحا أن عمق الأزمة التى تعانى منها الدولة المصرية فى العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج جميع الاختلالات التى تشكلت خلال الخمسين عاما الماضية. وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: معالجة اختلالات الماضى تحتاج إلى إجراءات حادة ومستمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.