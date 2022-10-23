انطلاق جلسة المؤتمر الاقتصادى الأولى «سياسات مواجهة الأزمات» (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجلسة الافتتاحية لـ المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلمة استعرض خلالها أوضاع الاقتصاد منذ الستينيات حتى الآن. وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام، حتى 25 أكتوبر، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، المصريين والأجانب.

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