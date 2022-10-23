معلومات الوزراء: مصر تتقدم عالميا فى مؤشرات القوى الناعمة والثقافة والإبداع

جدة - نرمين السيد - وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فى دراسة، إلى أن الجهود المصرية المبذولة فى مجال الثقافة والهوية وبناء الإنسان، انعكست على المؤشرات الإقليمية والدولية؛ حيث سجلت مصر تحسنا ملحوظا فى مؤشرات القوى الناعمة والصناعات الثقافية والإبداعية، فضلا عن الابتكار والإبداع.

وتمثل الثقافة والهوية الوطنية المكون الرئيس للشخصية المصرية فى مواجهة جميع التحديات التى تحاول النيل منها، والتى يتمثل أغلبها فى تحديات خارجية، لاسيما فى ظل بيئة معولمة بات فيها العالم قرية صغيرة،

وكانت التكنولوجيا هى القوة الدافعة لتغيير الثقافات والعادات والتقاليد، وكانت وسائل التواصل الاجتماعى هى الأداة الرئيسية التى فتحت أشكال التفاعل بين الأفراد والشعوب والبلدان، وألغت كل ضوابط العالقات اإلنسانية، فى سبيل فرض نموذج واحد يعتمد على معايير الثقافة والقيم الغربية بالأساس.

وبذلت الدولة على مدار الثمانى سنوات الماضية جهودا حثيثة فى سبيل تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، وتنوعت جهودها ما بين إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات والفعاليات والمؤتمرات والبرامج وورش العمل الثقافية والحملات التوعوية التى تستهدف تعزيز القيم الوطنية للشباب والنشء بشكل خاص، فضلا عن إقرار عدد من القرارات والقوانين التى تستهدف تعزيز المناخ الثقافى وتأكيد الهوية المصرية، وكذلك إطلاق مشروعات ومبادرات تنموية وبحثية لترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والتعددية، وذلك فى إطار الأهمية القصوى التى توليها الجمهورية الجديدة لمفهوم الهوية الوطنية؛ إذ أن دعم الثقافة وتنميتها فى عمليات التحول التى يشهدها المجتمع يسهمان فى نجاح التغيير وتعزيز الهوية الوطنية.

وفى هذا الإطار، تتناول ورقة مجلس الوزراء البحثية، واقع الثقافة فى مصر فى ضوء المؤشرات المحلية والدولية، والجهود التى بذلتها الدولة للارتقاء بأدواتها وآلياتها الثقافية، فضلا عن إلقاء الضوء على تحديات الهوية والثقافة الوطنية المصرية التى تواجه الدولة.