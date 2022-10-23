تعيين 747 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المنيا خلال سبتمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى أو فى مجال التدريب أو رعاية العمالة الغير منتظمة وغيرها من القطاعات.





واستعرض محافظ المنيا، تقريرا لمديرية القوى العاملة، حول جهود المديرية، خلال شهر سبتمبر الماضى، وأوضح هشام زكى، وكيل وزارة القوى العاملة، أنه جرى تعيين 747 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى. ولفت إلى تنفيذ المديرية 5 دورات تدريبية بمركز التدريب، ووحدة التدريب المتنقلة، بالإضافة إلى استخراج 819 شهادة قياس مستوى مهارة ومنحهم رخصة مزاولة حرفة، وفى مجال السلامة المهنية، جرى التفتيش على 419 منشأة فضلا عن القيام بـ 82 حملة تفتيشية، وأسفرت الحملات عن تحرير 134 محضر للمنشآت المخالفة،، وعقد 21 ندوة توعية، فضلا عن فحص 27 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية. وقال إنه فى مجال التفتيش العمالى، جرى التفتيش على 3438 منشأة يعمل بها 6343 عاملا، أسفرت عن تحرير 174 محضرا، وعمل 53 ندوة للتوعية، بالإضافة إلى تلقى 24 شكوى عمالية، وفى مجال الرعاية الاجتماعية والصحية جرى تقديم الخدمات لعدد 5504 مستفيد، وتنوعت الخدمات المقدمة ما بين (منح دورية ـ زواج ـ انجاب ـ عمليات جراحية ـ علاج).

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