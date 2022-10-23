جهود الدولة نحو العدالة الاجتماعية فى عهد السيسى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عملت الحكومة المصرية جاهدة على مدار الأعوام الماضية فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الاهتمام بملفات الإسكان الاجتماعى والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.





ويوضح الإنفوجراف التالى، أبرز جهود الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية. ونصت المادة 8 من الدستور لعام 2014، على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون، كما نصت المادة 9 على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

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