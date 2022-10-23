رئيس الوزراء: "البعض ترك الإنجازات وسخر من كوبري"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن "البعض ترك الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة وسخرت من كوبري سميرة موسى وقالوا طلع حامل"

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي أن "جميع حكومات دول العالم تصارع من أجل النجاة واستقرار بلادها، ومصر ليست في منأى عن ذلك".

وأوضح مدبولي أن خريطة طريق الاقتصاد يجب أن تشمل جزءًا للتعافي وآخر يكون حلولًا للمشكلات المزمنة.

وقال إن "الشكاوي بعدم المنافسة الحيادية ومزاحمة للقطاع الخاص في بعض القطاعات، مؤكدا أن الدولة أعددت وثيقة الملكية ودور الدولة وتواجدها وتعظيم الحياد التنافسى".

وأوضح أنه تم الانتهاء من 17 مجمعًا صناعيًا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، مشيرا إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.

وكشف عن أن الدولة خصصت 30 مليون متر مربع أراض صناعية بعضها دون مقابل في الصعيد، في المقابل اكتشفنا أن 3 مليون متر بس هي اللي اشتغلت، نتيجة شكاوي عديدة من المرافق وأسلوب طرح هذه الأراضي.