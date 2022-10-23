الرئيس السيسي: لولا اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان لكانت مصر مطفأة ودون غاز حقل ظهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر مهمة جدًا، مشيرا أن لولا هذه الاتفاقيات لكان من الصعوبة أن تعمل الشركات الخاصة بالتنقيب في مياه مصر الإقليمية.

وأضاف خلال كلمته في "المؤتمر الاقتصادي .. مصر 2022 " بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد - إنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.

وتابع الرئيس :" إن فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لانمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء ، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا ".​