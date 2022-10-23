رئيس الوزراء: نتابع كل ما يكتب عن مصر على السوشيال الميديا.. وأحياناً تكون غير دقيقة اقتصاديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع حكومات دول العالم تصارع من أجل النجاة واستقرار بلادها، ومصر ليست في منأى عن ذلك.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته مع بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، أن خريطة طريق الاقتصاد يجب أن تشمل جزءًا للتعافي وآخر يكون حلولًا للمشكلات المزمنة.
وتابع رئيس الوزراء: "نتابع كل ما يكتب عن مصر ونتابع ما يكتب على السوشيال الميديا ونتابع ما يكتب وفي البرامج، مشيراً أن جزءًا من هذه الآراء ليس مبني على معلومات دقيقة، والواقع المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات في 2015، وبعد توقيع عقود لتنفيذ بعض المشروعات في هذا التوقيت، أصبح لدى مصر 13 ألف ميجا وات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.
وأضاف مدبولي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إذا كنت تريد أن تبني بلد لـ20 سنة مقبلة، وتطالب أي مستثمر بالقدوم للاستقرار في هذه العشرون سنة، يجب أن يكون لديك فائض، ونحن انتقلنا من قدرة أو توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا، إلى 59 ألف ميجا، أي 110% في نسبة الزيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة".
وتابع رئيس الوزراء: "في 2015 وقعنا حلم إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي 2022 أصبح المشروع على أرض الواقع مشروع بنبان رابع أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، كما وقعنا في 2015 اتفاقيات مع بعض شركات العالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، وفي 2022 احتلت مصر المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب بعد نجاح اكتشاف حقل ظهر، وهذا المشروع كان مخطط أن يدخل الخدمة في 2021 إذا كنا نسير بالمعدل الطبيعي، وبعد دفع معدلات التنفيذ أصبحت مصر المركز الإقليمي في إنتاج الغاز".