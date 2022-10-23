رئيس الوزراء: نتابع كل ما يكتب عن مصر على السوشيال الميديا.. وأحياناً تكون غير دقيقة اقتصاديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع حكومات دول العالم تصارع من أجل النجاة واستقرار بلادها، ومصر ليست في منأى عن ذلك.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته مع بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، أن خريطة طريق الاقتصاد يجب أن تشمل جزءًا للتعافي وآخر يكون حلولًا للمشكلات المزمنة.

وتابع رئيس الوزراء: "نتابع كل ما يكتب عن مصر ونتابع ما يكتب على السوشيال الميديا ونتابع ما يكتب وفي البرامج، مشيراً أن جزءًا من هذه الآراء ليس مبني على معلومات دقيقة، والواقع المصري.