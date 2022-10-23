أشرف عطية يتابع نتائج الجولة الميدانية لوحدة حياة كريمة لتفقد 14 من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - شدد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان على مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) وذلك من أجل دفع نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء منها وتسليمها فى أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل جميع النجوع والقرى المستهدفة ، ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على مواصلة الجولات الميدانية لتفقد 14 مشروع بقرية الكلح غرب بمركز إدفو ليستفيد منها أكثر من 75 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 17 قرية فرعية وتابع ونجع ، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروع تطوير مكتب بريد الكلح غرب ومكتب بريد الكرنك والذى تم الإنتهاء منهما وبدء تشغليهما لخدمة المواطنين ، بالإضافة إلى تفقد مشروع تبطين ترعة الصعايدة ، وتطوير ورفع كفاءة سور مدرسة كلح الجبل الإعدادية بنسبة 100% لكل منهما ، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب كوم الأمير وإنشاء مجمع الخدمات الحكومية وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 95% ، كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بنسبة 90% ، ومشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار للصرف الصحى بنسبة 85 % ، لافتاً بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .