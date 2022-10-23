الرعاية الصحية: 5 وحدات للعناية المركزة المتخصصة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر 5 وحدات للعناية المركزة المتخصصة بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن وحدات العناية المركزة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، تشمل عنايات متخصصة للـ (الجراحة، القلب، الأمراض العصبية، العناية المركزة العامة، العناية المركزة للأطفال).

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أن وحدات العناية المركزة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، تقدم أقصى أنواع الرعاية الطبية الممكنة، ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية المتطورة والمتقدمة، بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابعت، أنه يُشرف على العناية المركزة بمستشفى حورس التخصصي طاقم طبي كبير على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، وتقدم العناية المركزة الرعاية الطبية للمرضى المُصنّفة حالاتهم على أنها شديدة وخطرة، بما يلزمها الخضوع للمراقبة والمتابعة الطبية الدقيقة والإجراءات التداخلية المتقدمة للحفاظ على حياتهم.

واستكملت، أن وحدات العناية المركزة تقدم العديد من الخدمات الطبية داخل تلك الوحدات، منها أجهزة للتنفس الصناعي (ventilator)، جهاز إيكو فحص القلب بالموجات فوق الصوتية (Echo)، جهاز رسم القلب قياس كهربية القلب (EGG)، جهاز غسيل كلوي ببطء (CRRT)، جهاز الصدمات الكهربائية (Defibrillator)، أجهزة مضخة حقن الأدوية والسوائل بمعدل ثابت (Syringe Pumps)، جهاز قياس الأكسجين المشبع (Pulse Oximetry).

ولفتت، إلى أن قسم العناية المركزة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، يعمل تحت إشراف د. يحيى أحمد كامل، أخصائي ورئيس قسم الرعاية المركزة ومدير الرعايات بالمستشفى، و د. شاذلي جابر، المدير الطبي، و د. أمجد عبدالعزيز، مدير المستشفى، إضافة إلى فريق متخصص من الأطباء من جميع التخصصات والعلاج الطبيعي والصيدلة الإكلينيكية والتمريض.

وأكدت الهيئة، أن مستشفى حورس التخصصي صرح طبي كبير يخدم عددًا كبيرًا من المرضى، ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، كما أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لتوفير خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.