مدبولى: نحتاج إلى إنشاء 25 ألف فصل دراسى سنويا.. ونركز على بناء الإنسان

وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن متوسط عدد الفصول التى تم إنشاؤها قبل 2014، كانت 5.6 ألف فصل سنويا بينما وصلت فى 2022 إلى 21 ألف فصل، ويجرى إنشاء مدارس جديدةبالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة والتجديد والإحلال والتطوير لحوالى 56 ألف مدرسة قائمة، وبسبب الزيادة السكانية الكبيرة، نحتاج إلى إنشاء 25 ألف فصل دراسى سنويا وهو ما نعمل عليه حاليا.
وتابع: فى عام 2015، كان لدينا 49 جامعة ما بين حكومية وخاصة، وأضفنا إليهم خلال الفترة الماضية 39 جامعة أخرى حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية.
وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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