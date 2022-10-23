السيسى: المؤتمر الاقتصادى نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد: "عايز أتكلم من منظور المسؤولية اللى بحملها فى رقبتى، والمصريين مشاركين فيها".

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام، حتى 25 أكتوبر، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، المصريين والأجانب.