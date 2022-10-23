محمد العريان يكشف أزمات الدول السبع الكبرى خلال المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف العريان، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن الاقتصاديات الكبرى تعرضت لانهيار فوضوى للعملة، وزيادة غير منضبطة فى العائدات وانتقاد علنى من صندوق النقد وتحذيرات وكالات التصنيف وتدخلات طارئة من البنوك المركزية وسياسات حكومية انتهت باستقالة رؤساء وزراء.

أن البنك الفيدرالى الأمريكى يحاول خفض جماح التضخم إلا أنه وقع فى خطأ تصنيف التضخم بوصفة تضخما مؤقتا وبالتالى فشل فى تبنى التدابير اللازمة.

وأوضح أن عجز النمو فى الاقتصاد العالمى هو القضية الأولى التى نواجهها الآن، والقضية الثانية هى التضخم المرتفع والمستمر، وتحول التضخم من كونه جاء نتيجة صدمة الطاقة والغذاء إلى شىء أوسع نطاقا.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.