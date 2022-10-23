مدبولى: قرى مصر كانت مهملة لعشرات السنوات.. ونرصد كل «كوميكس وكاريكاتير»

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى -خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد- أن تكلفة مبادرة حياة كريمة ستتجاوز الـ700 مليار جنيه، لأن هناك 60 مليون مصرى سيتم مد الحياة الآمية اللائقة لهم.

وأشار إلى أن الدولة ترصد ما يتم عمله من كوميكس وكاريكاتير، بعضها بحسن نية والآخر مقصود بها سوء نية، والتشكيك فى إنجازات الدولة، وآخرها ما نشر من صورة مفبركة عن أحد الكبارى فى التجمع الخامس، متابعا: "انكتب تعليقات مبروك الكوبرى حامل".