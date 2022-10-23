جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى -خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد- أن تكلفة مبادرة حياة كريمة ستتجاوز الـ700 مليار جنيه، لأن هناك 60 مليون مصرى سيتم مد الحياة الآمية اللائقة لهم.
وأشار إلى أن الدولة ترصد ما يتم عمله من كوميكس وكاريكاتير، بعضها بحسن نية والآخر مقصود بها سوء نية، والتشكيك فى إنجازات الدولة، وآخرها ما نشر من صورة مفبركة عن أحد الكبارى فى التجمع الخامس، متابعا: "انكتب تعليقات مبروك الكوبرى حامل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: قرى مصر كانت مهملة لعشرات السنوات.. ونرصد كل «كوميكس وكاريكاتير» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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