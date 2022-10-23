يفند الشائعات.. عرض فيلم روائى قصير خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وتناول الفيلم الذى المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وفند الشائعات المتداولة بين المواطنين حول اهتمام الدولة ببناء الحجر على البشر، وكان الفنان أحمد فؤاد سليم أبرز الفنانين المشاركين به.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.