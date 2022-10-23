مدبولى فى المؤتمر الاقتصادى: تحسين بيئة الاستثمار من أصعب تحديات الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لولا المشروعات القومية التى قامت بها الدولة منذ 2015 لكان الاقتصاد بالسالب فى دولة تنمو بـ 2 مليون نسمة سنويا، وكانت ستصل البطالة إلى 15.4%.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وهو من أصعب التحديات التى تواجهها الدولة. وأوضح الدولة عملت على تشريع 10 قوانين داعمة لبيئة الاستثمار، تم إصدار 6 منهم والانتهاء من 4 سيتم مناقشتم فى البرلمان قريبا، مؤكدا أن مصر دائما كانت تنتقد بسبب الملكية الفكرية، ولذلك تم إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية.

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