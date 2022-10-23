وأضاف خلال حديثه فى المؤتمر الاقتصادى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين: "شغالين فى كل مصر.. كل حتة فى مصر بيتعمل فيها محاور وطررق.. إحنا بنبنى بلد ومصر مش أقل من أى دولة".
وشدد مدبولى على أن الدولة تبنى دولة حضارية متكاملة تخدمنا لـ 30 سنة، وللأجيال المقبلة، مشيرا إلى التقدم الملحوظ على مستوى العمران، والطرق، ومؤكدًا أن تصنيف مصر العالمى فى الطرق كان فى المرتبة الـ 115، والآن بفضل الإنشاءات الجديدة وصلنا لـ 28.
وبيّن أنه عند إنشاء المدن الجديدة قديمًا مثل "السادات، والعاشر من رمضان"، وجه البعض انتقادات حادة لوزير الإسكان آنذاك، بحجة أننا لسنا فى حاجة لها، مردفا: "الآن تلك المدن يعيش بها 12 مليون نسمة، وبها كل صناعة مصر، تخيلوا لو المدن دى مش موجودة دلوقتى، كان الناس دى هتعيش فين؟!".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «بنبنى بلد».. مدبولى يوجه رسالة لمنتقدى المشروعات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.