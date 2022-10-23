«بنبنى بلد».. مدبولى يوجه رسالة لمنتقدى المشروعات الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الدولة دفعت مليارات الجنيهات لتعويض الأهالى لتوسعة الطرق الدائراية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى "كل مصر".





وأضاف خلال حديثه فى المؤتمر الاقتصادى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين: "شغالين فى كل مصر.. كل حتة فى مصر بيتعمل فيها محاور وطررق.. إحنا بنبنى بلد ومصر مش أقل من أى دولة".

وشدد مدبولى على أن الدولة تبنى دولة حضارية متكاملة تخدمنا لـ 30 سنة، وللأجيال المقبلة، مشيرا إلى التقدم الملحوظ على مستوى العمران، والطرق، ومؤكدًا أن تصنيف مصر العالمى فى الطرق كان فى المرتبة الـ 115، والآن بفضل الإنشاءات الجديدة وصلنا لـ 28.

وبيّن أنه عند إنشاء المدن الجديدة قديمًا مثل "السادات، والعاشر من رمضان"، وجه البعض انتقادات حادة لوزير الإسكان آنذاك، بحجة أننا لسنا فى حاجة لها، مردفا: "الآن تلك المدن يعيش بها 12 مليون نسمة، وبها كل صناعة مصر، تخيلوا لو المدن دى مش موجودة دلوقتى، كان الناس دى هتعيش فين؟!".