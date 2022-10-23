الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: لدينا قدر كبير من التفاؤل لـ"الحوار الوطني"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:34 صباحاً - أكد محمد سامى الرئيس الشرفى لحزب الكرامة أن لدى الحزب قدر كبير من التفاؤل للحوار الوطني حيث كان الحزب من أوائل ‏القوى السياسية التي أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني وتلبية دعوة ‏الرئيس السيسى.

وأضاف أن الحزب الكرامة يرى التحاور مع السلطة وإجراء حوار معها يعد بداية ‏إيجابية لا ينبغي تركها أو التعامل معها بدون مسؤولية، مشيرا أنه لابد من التركيز على الملفات الأساسية التي دعا لها ‏الحوار الوطني والتي من بينها ملف السجناء والافراج عن ما يسمى ‏بسجناء الرأي.‏

وقال إنه "تم الترحيب بهذه الدعوة من اليوم الأول، وصدر بيان من الحركة ‏المدنية يتضمن موقف الحركة وتلبيتها للدعوة، لكن تم الحديث عن آليات ‏تطوير الحوار ووضع بعض الملفات بحيث يكون لها الأولوية".