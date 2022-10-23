رئيس الوزراء : حولنا عجز 6000 ميجاوات كهرباء إلى فائض 13 ألفا خلال 7 سنوات في القدرات المتاحة بالشبكة القومية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:34 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات في 2015، وبعد توقيع عقود لتنفيذ بعض المشروعات في هذا التوقيت، أصبح لدى مصر 13 ألف ميجا وات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إذا كنت تريد أن تبني بلد لـ20 سنة مقبلة، وتطالب أي مستثمر بالقدوم للاستقرار في هذه العشرون سنة، يجب أن يكون لديك فائض، ونحن انتقلنا من قدرة أو توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا، إلى 59 ألف ميجا، أي 110% في نسبة الزيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة".

وتابع رئيس الوزراء: "في 2015 وقعنا حلم إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي 2022 أصبح المشروع على أرض الواقع مشروع بنبان رابع أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، كما وقعنا في 2015 اتفاقيات مع بعض شركات العالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، وفي 2022 احتلت مصر المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب بعد نجاح اكتشاف حقل ظهر، وهذا المشروع كان مخطط أن يدخل الخدمة في 2021 إذا كنا نسير بالمعدل الطبيعي، وبعد دفع معدلات التنفيذ أصبحت مصر المركز الإقليمي في إنتاج الغاز".