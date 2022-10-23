حققنا قفزة فى الاستثمارات الأجنبية 40.6% لتسجل 9.1 مليار دولار عام 2019

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:34 صباحاً - كشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت عام 2014 حوالي 4.6 مليار دولار مرتفعة 8.3 % عن عام 2013 وواصل حجم الاستثمار ارتفاعه إلى 6.8 مليار دولار عام 2015 بزيادة تقدر بـ 49.2 % عن العام السابق وفي عام 2016 بلغ حجم الاستثمار 8.1 مليار دولار .

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 لتسجل 7.4 مليار دولار بتراجع بلغ 8.6 % ، ثم عادت الاستثمارات للصعود في 2018 إلى 8.1 مليا دولار وصولا إلى 9.1 مليار دولار عام 2019 لتسجل بذلك مصر أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010 بزيادة قدرها 40.6 % ومثل ذلك 20 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في 2019 .

ونظرا إلى التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي بين عامي 2020 و 2021 نتيجة فيروس كورونا والتوترات التجارية بين القوي الدولية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35.5% لتصبح 5.85 مليار دولار عام 2020 وفي عام 2021 فقد سجلت الاستثمارات تراجع إلى 5.12 مليار دولار.