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حققنا قفزة فى الاستثمارات الأجنبية 40.6% لتسجل 9.1 مليار دولار عام 2019

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:34 صباحاً - كشفت بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت عام 2014 حوالي 4.6 مليار دولار مرتفعة 8.3 % عن عام 2013 وواصل حجم الاستثمار ارتفاعه إلى 6.8 مليار دولار عام 2015 بزيادة تقدر بـ 49.2 % عن العام السابق  وفي عام 2016 بلغ حجم الاستثمار 8.1 مليار دولار .

 

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 لتسجل 7.4 مليار دولار بتراجع بلغ 8.6 % ، ثم عادت الاستثمارات للصعود في 2018 إلى 8.1 مليا دولار وصولا إلى 9.1 مليار دولار عام 2019 لتسجل بذلك مصر أعلى مستوى من تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ 2010 بزيادة قدرها 40.6 % ومثل ذلك 20 % من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية والذي بلغ حوالي 45.4 مليار دولار في 2019 .

ونظرا إلى التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي بين عامي 2020 و 2021 نتيجة فيروس كورونا والتوترات التجارية بين القوي الدولية وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35.5% لتصبح 5.85 مليار دولار عام 2020 وفي عام 2021 فقد سجلت الاستثمارات تراجع إلى 5.12 مليار دولار.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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