رئيس الوزراء: نحرص على متابعة ما يكتب عن مصر بالداخل والخارج وما يقال في البرامج الحوارية من الخبراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:34 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر في الخارج والداخل، وتتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي، وآراء المصريين وكل ما يتم في البرامج الحوارية من قبل الخبراء.

أضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي للتحرك نحو خارطة طريق للمستقبل، ومعرفة واقع المستقبل سواء كان في الماضر والحاضر، لبناء حلول للمستقبل ترتكز على قاعدة بيانات وتحديات معلومة، متابعا: "المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هو الرابع على مدار الـ40 سنة الماضية".

ويناقش المؤتمر أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.