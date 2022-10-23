رئيس الوزراء يستعرض أوضاع مصر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي عام 1982

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:34 صباحاً - استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي عام 1982، قائلا: "حصلنا على صور في هذه الفترة من أرشيف جريدة الأهرام من عام 78 حتى عام 81 .. ورصدنا وفق هذه الصور نقص أنابيب البوتاجاز.. واصطفاف أمم الجمعيات الاستهلاكية للحصول على أي سلعة رئاسية.. وزحام في السكك الحديد.. وكذلك طوابير الجمعية حيث يصطف المواطنون للحصول على أي سلعة حتى لو كانت صابونة مثل ما رصدته الأفلام الدرامية والكوميدية في هذا الوقت".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كعادة الشعب المصري يلجأ إلى الكوميكس.. واستعرض صورة عن إصلاح التليفون وأن المواطن لا يثق في إصلاحه وفق حديث الحكومة وقتها"، مؤكدا أن مشكلة الصرف الصحي كانت منتشرة في هذا التوقيت في الأحياء الراقية والشعبية.

وحول المؤتمر الاقتصادي عام 1982، قال الدكتور مدبولي: "تم الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادي كبير ودعوة للحوار وإبداء الرأي بمشاركة 40 خبير اقتصادي من شخصيات عظيمة شاركوا في هذا المؤتمر وقتها.. وعقد على مدار 3 أيام في فبراير عام 1982 .. ولذلك مناقشة الوضع الراهن للمشكلة ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع استراتيجية للاقتصاد المصري".