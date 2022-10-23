«الصحة» تطلق 26 قافلة مجانية للصحة الإنجابية بـ 16 محافظة حتى نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 26 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، لتغطية 78 قرية بـ19 محافظة، حتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل «المجانية» يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «كحق مكفول لجميع المواطنين» ولما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن هذه القوافل سيتم إطلاقها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وذلك بمشاركة أخصائيي نساء وتوليد، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة، والفعالة، وإرضاء المنتفعات لرفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، إلى الدور الذي يقوم به أخصائي تنظيم الأسرة في العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وتابع «عبدالغفار» أن القوافل تعمل على رفع وعي الجماهير، من خلال مسؤولي الإعلام، والرائدات الريفيات على مستوى المحافظات التي ستنفذ بها القوافل، مشيراً إلى إقامة معارض مصاحبة للقوافل، لعرض المنتجات التي تقوم بتنفيذها السيدات اللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، والوحدات الصحية، إيماناً من الوزارة بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، لما له من أثر إيجابي على تنمية الأسر المصرية.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن أولى هذه القوافل تبدأ أيام 22 و23 و24 أكتوبر بقرى«بني شبل والبيوم وأم الزين» إدارة القنايات محافظة الشرقية، حيث تجوب القافلة قرى الإدارة الصحية بالمحافظة لمدة 3 أيام على التوالي.

وأضاف «عباس» أنه سيتم إطلاق 9 قوافل أيام 23 و24 و25 أكتوبر لتجوب قرى "العرابة وإقصاص والشيخ يوسف" بإدارة المراغة، محافظة سوهاج، و"العضايمة وأصفون والدير" بإدارة إسنا، محافظة الأقصر، و"تلت وأقفهص والفنت القروي" بإدارة الفشن، محافظة بني سويف، و"رعاية عين شمس والبركة، والمرج الشرقية" بإدارة المرج، محافظة القاهرة، و"طنامل شرق وميت العامل ونوسا الغيط" إدارة أجا محافظة الدقهلية، و"الديسية والحجز بحري ووادي عبادي 1" إدارة إدفو شرق، محافظة أسوان، و"الفردان والضبعية، وعين غصين" بمحافظة الاسماعيلية،و”أم خلف وبحر البقر والرضوان" بمحافظة بورسعيد، و"الكاشف الجديد وسيف الدين وعزبة الصعايدة" إدارة الزرقا محافظة دمياط.

وتابع «عباس» أنه سيتم إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية في قرى "الأخيوة والمناجاة الصغرى وعليوة" إدارة الحسينية محافظة الشرقية، و"جريس وبني عبيد ومنسافيس" إدارة أبو قرقاص، محافظة المنيا، و"المناشي والكوديه وديروط الشريف" إدارة ديروط محافظة أسيوط، و"سمهود والحبيلات الغربية والكرنك" إدارة أبوتشت محافظة قنا، و"بهيج وبرج قديم والنهضة" إدارة برج العرب محافظة الإسكندرية، و"العزيزية وسقارة وأبو رجوان بحري" إدارة البدرشين محافظة الجيزة، و"طنان وكوم أشفين وقلما" إدارة قليوب، محافظة القليوبية، و"أبو علي ودمينتو والشهيدي" إدارة المحلة أول محافظة الغربية، و"أبو سكين والحلمية والثمانين" إدارة الحمول محافظة كفر الشيخ، و"بخاتي وقرية البتانون ومليج" إدارة شبين الكوم محافظة المنوفية، وذلك أيام 25 و26 و27 أكتوبر الجاري.

واختتم «عباس» أنه سيتم إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية أيام 29 و30 و31 أكتوبر بقرى "صول والبرمبل والوصلين" إدارة أطفيح، محافظة الجيزة، و"الدير وأجهور والسيفا" إدارة طوخ محافظة القليوبية، و"العنبرية والزوك الغربية والبياضية" إدارة المنشأة، محافظة السوهاج، و"الكوم الأحمر ومنشية عاصم وباروط" محافظة بني سويف، و"تله وصفط الخمار وريده" إدارة المنيا، محافظة المنيا، و"المناشي والكوديه والعقال قبلي" إدارة البداري، محافظة أسيوط.