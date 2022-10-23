الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات ”المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،اليوم الأحد، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.