الرئيس السيسي: لو حقل ظهر مكنش موجود كانت مصر هتبقى مطفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن اكتشاف حقل ظهر الضخم للغاز الطبيعي؛ مؤكدًا أن هذا الأمر لم يكن يتم دون ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) من العاصمة الإدارية الجديدة: «الموضوع ده مكنش ممكن يتعمل من دون ترسيم الحدود مع قبرص واليونان والسعودية على البحر الأحمر، وعاوز أقولكم علشان تعرفوا مش الفكرة في القدرة؛ فضل ربنا علينا حقل ظهر».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «حقل ظهر لو مش موجود دلوقتي مصر كانت هتبقى مطفية، كنا هنحتاج 10 مليار دولار شهريًا علشان مصر تبقى منورة؛ 120 مليار دولار سنويًا كنا هنجيبهم منين؟، والموضوع بالنسبالي أنا كله ربنا».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «ولما عملنا الترسيم الناس هاجمتنا وشركة إيني قالتلي محتاجين 5 سنوات قلتلهم 18 شهر، من فضلكم لكل عنوان من اللي بيقولهم الدكتور مصطفى مدبولي حكاية، واللي حصل ده استغرق 25 ألف ساعة عمل بلا توقف من الدولة، واللي حصل بالله ولا كان يحصل أبدًا».