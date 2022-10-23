مدبولى: الصوامع مكنت مصر من توفير مخزون كبير من القمح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الصوامع مكنت من توفير مخزون من القمح بحجم كبير، مؤكدا أن هناك مشروعات كبيرة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتقليل فاتورة استيراد القمح والحبوب بشكل عام.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن الدين الخارجى وصل 100% فى 2016 و2017، وانخفض المعدل قبل جائحة كورونا إلى 80%، وكان من المتوقع الوصول إلى ما دون 75%، ولكن الجائحة أدت إلى عودة زيادة الدين، ومع ذلك لدى الدولة خطة لخفضه.

وأوضح أن حجم الدين الخارجى وصل إلى 150% فى الثمانينيات والتسعينيات، وتم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية من أجل تخفيض حجم الدين الخارجى الكبير لمصر وتم التوافق على إسقاط 43 مليار دولار على مدى زمنى يتم حتى الآن، لافتا إلى أن رقم الدين الخارجى انخفض بعد ذلك، وآخر رقم وصل إلى 34.5% طبقا لأخر شهر، والمشكلة الحقيقية فى رقم الدين الخارجى للصادرات من السلع.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.