مدبولى: تحدى توسعة الطرق داخل كتلة سكنية وعشوائية كان خياليا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية، على رفع كفاءة وإنشاء 17 ألف كيلو جديد من الطرق، للقضاء على أزمة الازدحام المرورى.





وأضاف خلال حديثه فى المؤتمر الاقتصادى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن الجميع الآن بإمكانه أن ينظر إلى محور المنيب، والطرق الدائرية، ويقارن بينها وبين ما كانت عليه قديمًا.

وتابع: " صعب على أى دولة أن تصلح حاجة (خربانة) الأسهل والأقل تكلفة أن تنشئ الدولة حاجة جديدة"، مشيرا إلى أن تحدى توسعة الطرق فى كتلة سكنية وعشوائية كان خياليا.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" وذلك فى تمام الساعة 12 ظهرا، وبعد راحة تبدأ الجلسة الثانية تحت عنوان "السياسات المالية والدين العام" وذلك فى تمام الساعة 2:30 عصرا، على أن تبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة 16:30 وتأتى تحت عنوان "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية".