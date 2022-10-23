إطلاق 26 قافلة مجانية للصحة الإنجابية فى 19 محافظة حتى نهاية الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 26 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، لتغطية 78 قرية بـ19 محافظة، حتى نهاية شهر أكتوبر، فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن إطلاق هذه القوافل «المجانية» تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «كحق مكفول لجميع المواطنين» ولما لها من مردود إيجابى على صحة الأم والطفل، ورفع وعى المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأضاف أن هذه القوافل سيجرى إطلاقها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد، والإسكندرية، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بمشاركة أخصائيى نساء وتوليد، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة، والفعالة، وإرضاء المنتفعات لرفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، إلى الدور الذى يقوم به أخصائى تنظيم الأسرة فى العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وتابع أن القوافل تعمل على رفع وعى الجماهير، من خلال مسؤولى الإعلام، والرائدات الريفيات على مستوى المحافظات التى ستنفذ بها القوافل، مشيراً إلى إقامة معارض مصاحبة للقوافل، لعرض المنتجات التى تقوم بتنفيذها السيدات اللاتى تم تدريبهن بنوادى المرأة، والوحدات الصحية، إيماناً من الوزارة بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً، لما له من أثر إيجابى على تنمية الأسر المصرية.

ومن ناحيته أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن أولى هذه القوافل تبدأ أيام 22 و23 و24 أكتوبر بقرى«بنى شبل والبيوم وأم الزين» إدارة القنايات محافظة الشرقية، حيث تجوب القافلة قرى الإدارة الصحية بالمحافظة لمدة 3 أيام على التوالى.

وأردف أنه سيجرى إطلاق 9 قوافل أيام 23 و24 و25 أكتوبر لتجوب قرى "العرابة وإقصاص والشيخ يوسف" بإدارة المراغة، محافظة سوهاج، و"العضايمة وأصفون والدير" بإدارة إسنا، محافظة الأقصر، و"تلت وأقفهص والفنت القروى" بإدارة الفشن، محافظة بنى سويف، و"رعاية عين شمس والبركة، والمرج الشرقية" بإدارة المرج، محافظة القاهرة، و"طنامل شرق وميت العامل ونوسا الغيط" إدارة أجا محافظة الدقهلية، و"الديسية والحجز بحرى ووادى عبادى 1" إدارة إدفو شرق، محافظة أسوان، و"الفردان والضبعية، وعين غصين" بمحافظة الاسماعيلية،و”أم خلف وبحر البقر والرضوان" بمحافظة بورسعيد، و"الكاشف الجديد وسيف الدين وعزبة الصعايدة" إدارة الزرقا محافظة دمياط.

وتابع أنه سيجرى إطلاق 10 قوافل للصحة الإنجابية فى قرى "الأخيوة والمناجاة الصغرى وعليوة" إدارة الحسينية محافظة الشرقية، و"جريس وبنى عبيد ومنسافيس" إدارة أبو قرقاص، محافظة المنيا، و"المناشى والكوديه وديروط الشريف" إدارة ديروط محافظة أسيوط، و"سمهود والحبيلات الغربية والكرنك" إدارة أبوتشت محافظة قنا، و"بهيج وبرج قديم والنهضة" إدارة برج العرب محافظة الإسكندرية، و"العزيزية وسقارة وأبو رجوان بحرى" إدارة البدرشين محافظة الجيزة، و"طنان وكوم أشفين وقلما" إدارة قليوب، محافظة القليوبية، و"أبو على ودمينتو والشهيدى" إدارة المحلة أول محافظة الغربية، و"أبو سكين والحلمية والثمانين" إدارة الحمول محافظة كفر الشيخ، و"بخاتى وقرية البتانون ومليج" إدارة شبين الكوم محافظة المنوفية، وذلك أيام 25 و26 و27 أكتوبر الجارى.

واختتم «عباس» أنه سيجرى إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية أيام 29 و30 و31 أكتوبر بقرى "صول والبرمبل والوصلين" إدارة أطفيح، محافظة الجيزة، و"الدير وأجهور والسيفا" إدارة طوخ محافظة القليوبية، و"العنبرية والزوك الغربية والبياضية" إدارة المنشأة، محافظة السوهاج، و"الكوم الأحمر ومنشية عاصم وباروط" محافظة بنى سويف، و"تله وصفط الخمار وريده" إدارة المنيا، محافظة المنيا، و"المناشى والكوديه والعقال قبلى" إدارة البدارى، محافظة أسيوط.