الرى: بحث 785 شكوى خلال سبتمبر الماضى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن مؤشر إنجاز الشكاوى فى الوزارة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى، خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر 2022، بلغت 96%.





وأشار إلى أن الوزارة انتهت من بحث ودراسة 785 شكوى وطلب واستغاثة خلال سبتمبر الماضى.

وكان وزير الرى قد تلقى تقريرا من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسى النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وقال الدكتور سويلم إنه تتم متابعة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة بصفة مستمرة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت، طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن الأجهزة المعنية بوزارة الرى تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بوزارة الرى وجهت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية تفيد بتضرر أهالى قرية "الشبراوين" بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، بسبب انسداد مجمع الصرف المغطى، حيث قامت إدارة صرف جنوب الشرقية على الفور بعمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وغسيل المجمع وصيانته حسما للشكوى.

وفى محافظة المنوفية، تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير للتضرر من وجود حيوان نافق بترعة "السرساوية" بمدينة سرس الليان، حيث تم عمل اللازم وإزالة أسباب الشكوى على الفور.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر أهالى مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، بسبب وجود قمامة وحيوانات نافقة بترعة "سرى باشا"، وعلى الفور تم إصدار أمر تطهير لإزالة القمامة بالموقع وحسم الشكوى.

وفى محافظة الفيوم، تم التوجيه لهيئة الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر أهالى "منشية علوى" بمركز إطسا بمحافظة الفيوم من انسداد مصرف المنشأة العمومى، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير المصرف ذاتيا بمعدات الهيئة وتم حسم الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الإسكندرية لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر الأهالى من تراكم ناتج تطهير جنابية شبرا أوسيم على الطريق؛ مما أدى إلى إعاقة حركة المرور، حيث تم عمل أمر ضمن عقد التطهير وتكليف مقاول الأعمال بسرعة رفع وإزالة ناتج التطهير ونقله إلى المقالب العمومية حسما للشكوى.