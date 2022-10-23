مدبولى: المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل

وأضاف مدبولى، خلال كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن قدرة القطاع الخاص لم تكن تستطيع الدخول فى استثمارات البنية التحتية، مؤكدا أن الدولة نفذت مشروعات بـ7 تريليونات جنيه وأكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذها القطاع الخاص.
وأوضح أن المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى فى 2015، حيث كان لدى مصر عجز فى الكهرباء يصل 6 آلاف ميجاوات وتم توقيع عقود بعض المشروعات، واليوم مصر لديها 13 ألف ميجا وات فائض، متابعا: "لكى نبنى بلد لـ20 سنة قدام وجذب المستثمرين كان لا بد من وجود فائض فى الكهرباء".
وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى، بدءا من اليوم الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.
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