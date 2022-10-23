السيسى: ما يراه المصريون الآن مجهود 25 ألف ساعة عمل بلا توقف

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى -خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، اليوم الأحد- أن الـ25 ألف ساعة عمل "عبارة عن 7 سنوات بـ84 شهرا بـ30 يوما، بضربهم فى 10 ساعات فى اليوم".

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام، حتى 25 أكتوبر، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، المصريين والأجانب.